Вашему вниманию — 10 чарующих и красивых пустующих особняков Петербурга. Конечно, не во все здания можно попасть: у одних появился новый хозяин, другие давно заброшены, но посмотреть на удивительные памятники архитектуры действительно стоит.
1. Особняк Брусницыных
Это казалось бы неприметное здание в промышленной зоне Васильевского острова хранит множество секретов и тайн былых времен. Именно здесь по многочисленным преданиям и легендам спрятано мистическое зеркало графа Дракулы. Обшарпанные стены, сохранившиеся лепные узоры, камины и огромные подвесные люстры и по сей день отражают все былое величие старинного особняка. Этот дом — один из адресов, который в скором времени Санкт-Петербург может потерять навсегда, поэтому просто необходимо успеть с ним ознакомиться.
— Кожевенная линия, 27
2. Дача Громова
Деревянная двухэтажная усадьба постройки 1850 года расположилась посреди Лопухинского сада в Петроградском районе. В былые времена сад и особняк выглядели гораздо богаче. В саду работали фонтаны, набережная заканчивалась пароходной пристанью, в огромной оранжерее цвели экзотические растения, гостеприимные хозяева дачи частенько принимали городскую богему на пышных пирушках. К сожалению все это было давно. С некоторых времен здание выполненное в стиле ранней эклектики — заброшено, но достаточно неплохо сохранилось. Пустующая купеческая дача даже сегодня не до конца растратила былой шарм. Здесь отлично сохранилась лепнина, огромный камин и другие элементы декора.
Однако все это стыдливо прикрыто советскими обоями в цветочек: эстетика коммунизма не терпела никакой роскоши. Осмотрев комнаты двухэтажной дачи, отправляйтесь прямиком в подвал — вот там и начнутся настоящие приключения. Самой удивительной частью особняка на сегодняшний день является нижний ярус помещения. Кирпичные стены особняка за долгие годы запустения начали обрастать фактурными сталактитами. Сегодня загадочная дача не принимает гостей, но, порой, здесь проводятся разнообразные мероприятия, и тогда каждый желающий может прикоснуться к его удивительной атмосфере.
— ул. Академика Павлова, 13
3. Особняк Эрнеста Игеля
Характерный представитель архитектурного стиля эклектика построен в 1897 году. Раньше трехэтажное здание было домом петербургского коммерсанта Эрнеста Игеля, в особняке располагались оранжерея и ресторан. Сегодня оно полностью заброшено. Фасад старинного особняка почти полностью разрушен, зато интерьеры очень хорошо сохранились.
— Каменноостровский пр., 60
4. Усадьба генерала Чернова «Сосновка»
Недалеко от Володарского моста стоит удивительное здание, похожее на каменные палаты. Этот дом называют усадьбой «Сосновка», или дачей Чернова. В архитектуре особняка легко угадывается образ европейского охотничьего замка, оконные проемы украшают невероятно эффектные витражи. В 1943 году здание усадьбы передали Министерству связи, в его ведении оно находится по сей день. Некогда сюда сбегались всем Петербургом собирать грибы и отдохнуть под соснами, а в советское время боязливо обходили стороной из-за радиомачт, установленных на территории и глушивших передачи «антисоветских» западных радиостанций.
— Октябрьская набережная, 72
5. Особняк Фолленвейдера
Каменный особняк в духе северного модерна с готическими элементами был возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Романа Мельцера. Дом принадлежал известному в то время портному Эдуарду Фолленвейдеру. Особняк напоминает старинный замок, который благодаря советскому кинематографу запомнился многим, как «Клуб самоубийц». В ноябре 1992 году дом был передан Генеральному Консульству Королевства Дании. Сегодня там частный дом.
— Каменный остров, Большая аллея, 13.
6. Дача Гаусвальд
Здание было построено в 1898 году для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. Своим внешним видом дача подражает английским коттеджам. Кроме того, считается, что дача Гаусвальд - первое в России зданием, построенное в стиле модерн. На первом этаже располагались жилые комнаты, на втором - кабинет и комнаты для гостей. Кухня, буфетная и комнаты прислуги имели отдельный вход.Дачу Гаусвальд неоднократно использовали для съемок кино: ее можно увидеть в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь», и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Именно в этом особняке проживала госпожа Ирэн Адлер.
— Каменный остров, 2-я Березовая аллея.
7. Особняк графини М. Э. Клейнмихель
Графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель была знаменита своими балами и маскарадами - о них говорил весь свет. Особняк графини, похожий на сказочный дворец, сохранился. Дом, возведенный в 1834-35 годах, несколько раз перестраивали. Последний раз - в 1911-12 годах. К сожалению, внутренняя отделка не сохранилась, хотя известно, что стены особняка были декорированы дубовыми панелями.
— Каменный остров, наб. реки Крестовки, 12.
8. Особняк Бракгаузен
Свою историю особняк берёт с 1710 годов, когда над ним закончил работать архитектор Жан-Батист Леблон. Особняк был выстроен в соответствии с классическими представлениями о зодчестве в то время: строгий и одновременно величественный фасад, минимум декора, неброский цвет. Сначала домом владел сын Никиты Зотова, учителя Петра I. В 1872 году дом приобретает коммерсант Эстеррейх, и его перестраивают. Зодчий Гедике меняет главный фасад, придавая ему облик в духе Людовика XVI, создаёт новый декор и обновляет интерьеры.
После гибели царской империи в доме в разное время находился отряд и Школа подводного плавания, Ленинградская транспортная контора «Госпароходства», банк, 16-е отделение милиции и, наконец, квартиры обычных граждан, которые расселили в начале 2000-х годов, а сейчас дом пустует и ждёт своего возрождения.
— наб. Лейтенанта Шмидта, 3; Академический пер., 14
9. Обер-прокурорский дом
С виду ничем не примечательный особняк, внутри которого всегда много света, и в котором можно увидеть потрясающую воображение лепнину и живописные потолки. Здесь проходила неспешная жизнь влиятельного петербургского чиновника — Константина Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода. Здесь же на него было совершено покушение. Впрочем, через шесть лет после упомянутого события Победоносцев умер в возрасте 79 лет, а дом перешёл в полное владение его жены Екатерины Александровны. В 1987 году под крышей дома открылся Центральный музей Октябрьской железной дороги, просуществовавший до 2002 года. С тех пор особняк стоит пустым, в нём неспешно продвигаются ремонтные работы.
— Литейный пр., 62
10. Особняк Николаса Струка
Шедевр деревянного зодчества в стиле модерн, построенный в начале XX века, затерялся на просторах Приморского района. Выглядит он весьма впечатляюще на фоне заводских построек и аккуратных домов, ведь дерево как нельзя лучше хранит энергетику ушедших лет. И даже странно, что такую красоту смогли позабыть. В 1883 году землю приобрел петербургский немец Николас Струк (если по-русски - просто Николай Николаевич). Можно считать, что именно с этого времени и началась история особняка.
Здесь Николас Струк организовал Первую российскую фабрику наждачных изделий, а так как дела пошли в гору, с легкой руки превратил ее в наждачный, проволочный и машиностроительный завод. Чтобы далеко не ходить, Струк принял решение возвести особняк, где бы он смог проживать прямо на территории завода.
— Приморский район, близ набережной Черной Речки.